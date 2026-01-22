Tarteletto-Isorex wil opnieuw scoren: “We willen de ploeg in de kijker rijden”
Nog een maand en het Vlaamse wielervoorjaar schiet op gang. Wielerploeg Tarteletto-Isorex begint pas aan hun seizoen in Le Samyn, want in Kuurne-Brussel-Kuurne krijgen de renners van manager Peter Bauwens geen startrecht. Met al enkele UCI-punten op zak, is de ploeg alvast goed begonnen.
In de Pajaj Pune Grand Tour verzamelde de ploeg al 18 punten. Met drie podiumplaatsen en een derde plaats in het algemeen klassement met Yorben Lauryssen alvast geen slecht begin. Hij begon enkele jaren geleden als veldrijder en wil nu ook op de weg een mooie carrière nastreven. "Ik ga proberen mezelf nog te verbeteren". Zijn doelen liggen vooral in de Ardennen. "Bergop, die punch: daar kan ik het best uit de voeten."
Goed management
Hoewel het wielrennen de laatste jaren door woelig water vaart, blijft Tarteletto een stabiele ploeg. Manager Peter Bauwens sloot enkele belangrijke deals met verschillende sponsors en kon door het verdwijnen van andere ploegen koopjes doen op de rennnersmarkt. "Ik heb er dit jaar aan gewerkt om op alle fronten beter te worden. Op die manier willen we Tarteletto ook in de kijker rijden." Enkele van de namen waarmee de ploeg wil uitpakken zijn Jelle Harteel, Jelle Vermoote, Arne Santy en Gianni Marchand.
Tarteletto-Isorex begint aan het Belgische seizoen met Le Samyn. Daarna volgen ook nog Nokere Koerse, de Bredene-Koksijde Classic en de Grote Prijs Monsere. Of ze de punten uit India kunnen aanvullen met punten uit het Vlaamse voorjaar, dat valt nog af te wachten.