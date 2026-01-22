Hoewel het wielrennen de laatste jaren door woelig water vaart, blijft Tarteletto een stabiele ploeg. Manager Peter Bauwens sloot enkele belangrijke deals met verschillende sponsors en kon door het verdwijnen van andere ploegen koopjes doen op de rennnersmarkt. "Ik heb er dit jaar aan gewerkt om op alle fronten beter te worden. Op die manier willen we Tarteletto ook in de kijker rijden." Enkele van de namen waarmee de ploeg wil uitpakken zijn Jelle Harteel, Jelle Vermoote, Arne Santy en Gianni Marchand.

Tarteletto-Isorex begint aan het Belgische seizoen met Le Samyn. Daarna volgen ook nog Nokere Koerse, de Bredene-Koksijde Classic en de Grote Prijs Monsere. Of ze de punten uit India kunnen aanvullen met punten uit het Vlaamse voorjaar, dat valt nog af te wachten.