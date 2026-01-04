In Chasse Patate, het supporterscafé in Bavikhove halen het bestuur en enkele leden van de fanclub van Eli Iserbyt herinneringen op . In zijn carrière als veldrijder won Iserbyt 54 wedstrijden. Daar zal het ook bij blijven. Operaties voor een vernauwing van zijn liesslagader brachten geen soelaas en dus is het over en out voor de veldrijder van die nog maar 28 lentes jong is.

De fanclub bestaat al sinds 2015, het jaar voor Iserbyt wereldkampioen werd bij de beloften. Maar voor de supporters hoefden het niet altijd de grote overwinningen te zijn die het mooist waren: "Vooral de beginjaren bij de jonge renners waren de mooiste momenten omdat hij toen klein was. Het was onder vrienden, onder supporters. Dat was het begin van zijn carrière."