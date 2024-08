Ondanks het 74-87 verlies krijgen de Cats een dikke pluim van de supporters na de match in het Stade Pierre-Mauroy..

"Ongelooflijk gevochten als echte leeuwinnen. Het was veel beter dan maandag. Want tegen Duitsland was het echt een sof, nu hebben ze die vechtlust getoond die de Cats zo typeert. Ja, ze waren veel beter dan maandag. Ze zag dat ze het meer wilden", zegt een supporter.

"We hebben even kunnen dromen na dat eerste kwart, toen speelden ze fantastisch. Inderdaad, dat eerste kwart was goed. Daarna zijn ze wat weggezakt, maar hebben ze bij momenten toch nog sterk gespeeld. Ze hebben goed hun best gedaan, zich goed verweerd, helaas mocht het vanavond niet zijn", aldus een andere supporter.