RSC Anderlecht bevestigt op zijn website dat een supporter van de Brusselse club is overleden nadat die onwel was geworden tijdens de competitiewedstrijd tegen Cercle Brugge.

Volgens paars-wit gaat het om een man die tijdens de eerste helft in de tribunes van het Lotto Park onwel was geworden. "De man werd onmiddellijk gereanimeerd door de aanwezige medische diensten en werd naar het ziekenhuis overgebracht. Vlak na de wedstrijd bereikte ons het tragische nieuws dat de supporter in kwestie overleden is in het ziekenhuis", aldus Anderlecht.

"Heel RSC Anderlecht is in diepe rouw. Onze gedachten gaan uit naar de familie en naasten van de overleden supporter", besluit de recordkampioen.