"Na een sterk seizoen met negen overwinningen is het nu tijd om te focussen op volledig herstel", meldt het team van Del Carmen Alvarado op Instagram. "Aanhoudende vermoeidheid en een recente infectie maken rust de beste keuze. Helaas betekent dit ook dat Ceylin zaterdag niet kan strijden voor de eindzege in de Superprestige.

Het WK in Liévin, waar ze als zevende finishte, was de laatste cross dit seizoen voor de wereldkampioene van 2020. De Superprestige won ze in 2020, 2023 en vorig seizoen. Dit seizoen was ze de beste in de SP-crossen in Ruddervoorde, Niel, Merksplas en Mol en is ze in de stand tweede, op slechts één punt van Brand. Voor de 35-jarige Brand, ook al eindlaureate in de Wereldbeker, is het na 2021 en 2022 de derde eindzege in de Superprestige. De wereldkampioene van 2021 won de drie wedstrijden die Del Carmen Alvarado niet won: in Overijse, Diegem en Gullegem. Met die laatste zege nam ze nipt de macht over van haar landgenote.