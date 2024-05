"Bjorn Meijer viel gisterenmiddag geblesseerd uit in de wedstrijd tegen Royal Antwerp FC. Een scan maandagochtend bracht een letsel aan de rechterknie aan het licht. Bjorn zal een medische ingreep ondergaan en meerdere maanden onbeschikbaar zijn. We wensen Bjorn een spoedig herstel toe!", klinkt het in een kort bericht.



Meijer viel op de Bosuil kort voor de pauze uit. Kyriani Sabbe kwam hem vervangen. Door de blessure mist de 21-jarige Nederlander de laatste drie wedstrijden in de Champions' Play-off, waarin Club sinds dit weekend aan de leiding staat, en de terugwedstrijd tegen Fiorentina in de halve finales van de Conference League (plus uiteraard een eventuele finale op 29 mei).

Met Maxim De Cuyper heeft Club-coach Nicky Hayen wel een alternatief achter de hand op de linksachter.