Wyseure startte sterk aan de wedstrijd en ging samen met Toon Aerts en Emiel Verstrynge als eerst de modder in. Nadien viel hij nog even terug maar in een zware cross komen de grote motoren naar boven.

Voor de start gaf hij nog aan dat hij er zin in had en dat toonde de man uit Lichtervelde. In de voorlaatste ronde haalde hij voormalig Belgisch kampioen Aerts nog in en zo werd Wyseure derde na Van Aert en Verstrynge. Het is al de derde keer dat Wyseure op het podium staat na zijn overwinning in Ruddervoorde en zijn derde plaats in Zonhoven.