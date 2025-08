Alexander Doom koos in Brussel voor de 200 meter, niet meteen zijn specialiteit. De Roeselarenaar is nog niet volledig hersteld van een hamstringblessure, maar ziet toch vooruitgang. “We zitten aan zo’n 99 procent van wat we kunnen. Ik zou liever op 100 procent zitten, maar we hebben mooie stappen gezet”, zegt Doom. Hij werd zesde in de finale met 21”24. Dat is meteen z'n derde beste tijd ooit op die afstand.