Maar op de eerste klassementsproef van zaterdag liep het al mis voor Paddon en zijn copiloot Kris D’Alleine uit Reninge. Door de plotse regen belandde hun Hyundai in de gracht. Ze verloren bijna anderhalve minuut en zagen hun kansen op winst verdwijnen.

“We startten op droogweerbanden”, zegt D’Alleine. “Dertig seconden voor de start was het nog echt droog. We vertrokken en het water viel met bakken uit de lucht. In de eerste bocht zijn we heel traag in de gracht gesukkeld. Dan weet je dat de overwinning weg is.”

Paddon en D’Alleine eindigden uiteindelijk als zesde.