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Stéphane Lefebvre heeft voor het derde opeenvolgende jaar de Ypres Rally gewonnen. De Fransman nam zaterdagochtend de leiding over nadat zijn grote concurrent Haydon Paddon in de fout ging. Maxime Potty werd tweede en doet zo een goede zaak in de strijd om de Belgische rallytitel. Vincent Verschueren mocht als derde mee het podium op.
De rally leek, net als vorig jaar, uit te draaien op een duel tussen Lefebvre en Paddon. Tijdens de openingsavond op vrijdag reed Lefebvre, met Pieter Tsjoen als copiloot, drie scratchtijden met zijn Toyota GR Yaris. Paddon zette daar vier snelste tijden tegenover.
De Nieuw-Zeelander mocht zaterdagmorgen als leider vertrekken, met anderhalve seconde voorsprong op Lefebvre.
Uitschuiver Paddon
Maar op de eerste klassementsproef van zaterdag liep het al mis voor Paddon en zijn copiloot Kris D’Alleine uit Reninge. Door de plotse regen belandde hun Hyundai in de gracht. Ze verloren bijna anderhalve minuut en zagen hun kansen op winst verdwijnen.
“We startten op droogweerbanden”, zegt D’Alleine. “Dertig seconden voor de start was het nog echt droog. We vertrokken en het water viel met bakken uit de lucht. In de eerste bocht zijn we heel traag in de gracht gesukkeld. Dan weet je dat de overwinning weg is.”
Paddon en D’Alleine eindigden uiteindelijk als zesde.
Controle Lefebvre
Na de fout van Paddon lag de weg naar winst open voor Lefebvre. De Fransman gaf zijn voorsprong niet meer uit handen en reed naar zijn derde zege op rij in Ieper.
Maxime Potty werd tweede op iets minder dan 45 seconden van de winnaar. Daarmee verstevigt hij zijn positie in het Belgisch kampioenschap.
Verschueren podium
Vincent Verschueren, met Mathieu Vynckier als copiloot, eindigde derde. Hij hield Bernd Casier nipt achter zich. Het verschil tussen beide Skoda’s bedroeg amper zes seconden.
“Het was niet normaal lastig dit weekend. De warmte speelde zwaar mee. In de laatste boucle ben ik echt diep moeten gaan.”
Sterke West-Vlamingen
Bernd Casier strandde net naast het podium, maar kon tevreden terugblikken op zijn rally.
“Het is de meest ondankbare plaats, maar we moeten realistisch zijn. “Er doen mensen mee voor wie dit hun beroep is.”
Ook Bjorn Syx reed een sterke rally en eindigde vijfde.
“Ik had getekend voor de top tien, dus ik ben zeer tevreden."
In totaal eindigden vijf West-Vlaamse piloten in de top tien: Vincent Verschueren, Bernd Casier, Bjorn Syx, Davy Vanneste en Gilles Pyck.