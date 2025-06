Vandaag zwom Kobe Vandekerckhove, een ultrazwemmer van Oostduinkerke naar Oostende en dat is zo’n 20 km. “Het was echt genieten. Die 20 kilometer, het is voorbij gevlogen.” Zegt Kobe. “Twee jaar terug heb ik die tocht ook eens gedaan. En dan heb ik er 35 minuten langer over gedaan, want het weer zat echt tegen dan. Maar vandaag was echt perfect.”