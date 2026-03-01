Standard pakt volle buit tegen Zulte Waregem na dol slot

17°C
Standard pakt vol­le buit tegen Zul­te Ware­gem na dol slot

Standard heeft zondagavond tijdens de 28e speelronde van de Jupiler Pro League de volle buit gepakt op bezoek bij Zulte Waregem. De Rouches wonnen met 0-1 na een matige partij voetbal en doen in de strijd om een plek in de Champions' Play-offs een goede zaak. De Luikenaars (38 punten) naderen tot op één punt van nummer zes AA Gent met nog twee speeldagen te gaan. Zulte Waregem (29 punten) blijft als twaalfde net boven de degradatiezone hangen.

De eerste kans was voor de thuisploeg. Aanvaller Joseph Opoku zag zijn schot gekraakt worden door een Luikse verdediger en doelman Lucas Pirard het leer makkelijk onderscheppen. Een bedrijvige Jeppe Erenbjerg voerde het merendeel van de combinaties van Essevee aan en liet zelf ook enkele schoten noteren, maar zijn pogingen waren niet goed gekadreerd. Op een poging van Dennis Eckert Ayensa na speelden de Rouches bijna niets klaar. Tot ze uit het niets Rafiki Saïd de diepte in konden sturen en Ayensa de voorzet met de borst voorbij Brent Gabriël kreeg. Maar de VAR riep scheidsrechter Nicolas Laforge naar het scherm nadat de Rouches de bal foutief veroverden, waarna het openingsdoelpunt geannuleerd werd.

Een kwartier ver in de tweede helft kon Saïd in de draai staalhard tegen de paal knallen. Kort daarna mocht Thomas Claes aanleggen aan de rand van de zestien van de Rouches, maar zijn poging vloog net over. Zonder huizenhoge kansen leek het dat de bal aan beide zijden wel eens goed kon vallen. Gabriël keerde aanvankelijk de kopbal van Gustav Mortensen nog, maar Henry Lawrence (87.) volgde goed en kon de Rouches naar de drie punten schieten. Invaller Jelle Vossen leek in het absolute slot nog een strafschop te forceren voor de thuisploeg, maar de VAR signaleerde voorafgaand buitenspel.

