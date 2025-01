Soudal-Quick.Step heeft een bladzijde omgeslagen. Patrick Lefevere heeft zijn levenswerk achtergelaten in de veilige handen van Jurgen Foré, maar hem wacht de zware taak om de nieuwe richting die de ploeg heeft ingeslagen, tot een goed einde te brengen. Jeroen Sap was voor ons op de stage in Spanje en sprak de West-Vlamingen in aanloop naar het seizoen