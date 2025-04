In het tweede kwart bleef Gent de overhand houden. Waar Waregem moeite had om gemakkelijke schoten te maken, viel de bal aan de andere kant wel in de ring voor Gent. Het verschil werd groter en Gent breidde de voorsprong uit naar 28-37.



Na de rust leek de situatie hopeloos voor Waregem, toen Gent zijn voorsprong verder uitbouwde tot 28-45. Maar coach Jeroen Debaveye geloofde in zijn ploeg en wist het juiste moment te vinden om bij te sturen.

En dat loonde. Waregem knokte zich terug in de wedstrijd, aangedreven door een sterke Cedric Blanchart. Hij bracht de ploeg weer terug in de wedstrijd en tegen het einde van het derde kwart stond de score op 49-54.