De kans is groot dat Van Lerberghe ook naar de Tour zal meegaan. Voor Tim Merlier is dat alvast zeker. Schrijf de Europese kampioen maar op als kanshebber voor de ritzege in de openingsetappe, van Rijsel naar Rijsel, op 5 juli.

Jeroen Sap is voor ons in Spanje. Nu zondag, in de eerste Sport West van 2025, brengt hij verslag. Met de West-Vlamingen bij Soudal Quick.Step. Dus ook Yves Lampaert, Jordi Warlop, Warre Vangheluwe en Mauri Vansevenant.