Nochtans zat een overwinning er zeker in voor Roeselare. Het domineerde de eerste helft, met tweemaal Naessens die de dichtbij de openingstreffer kwam. Hij stuitte toch telkens op een ijzersterke doelman Aeyels. Pas na een halfuur kon Daan Debouver met een vrije trap de 0-1 verzilveren.

Na de pauze rook Lebbeke zijn kans. De thuisploeg kreeg een strafschop en Kuyffer zette die om in 1-1. Roeselare ging nog op zoek naar een tweede doelpunt, maar die kwam er niet.

Wanneer het bericht komt dat eerste achtervolger Harelbeke in het verlies staat tegen Torhout, is het besef er meteen dat het gelijkspel ruim voldoende is voor de titel.