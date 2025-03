Ondanks een eerste helft die kansen bevatte voor beide ploegen, trokken Beveren en Essevee met een scoreloze tussenstand de rust in. Pas rond het uur viel het eerste doelpunt uit de wedstrijd. Stavros Gavriel trapte een gemeten voorzet van Joseph Opoku overhoeks in doel. De Cyprioot bevond zich niet veel later in een gelijkaardige positie, maar kon niet afdrukken en liet zo ruimte voor Beveren om weer langszij te komen.

Dat is precies wat de thuisploeg deed. Guillaume De Schryver hing de bordjes weer gelijk. Lang stond zijn gelijkmaker niet op het bord, want Zulte Waregem klom weer op voorsprong dankzij spits Tobias Hedl. Beveren bleef echter vechten voor een resultaat tegen de competitieleider en schudde nog een knappe remonte uit zijn mouw. Alexander Corryn en Kurt Abrahams scoorden in sneltempo achter elkaar en bezorgden Beveren een vierde zege op rij.

Ondanks de nederlaag blijft Zulte Waregem met 49 punten leider in de stand.