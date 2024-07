Siquet is 22 en komt over van het Duitse Freiburg, dat hem had uitgeleend aan Cercle Brugge. Daar speelde hij 50 wedstrijden en scoorde hij 2 keer. Siquet debuteerde intussen ook al voor de Rode Duivels.



Maar nu tekent hij dus voor vier seizoenen bij de grote rivaal Club Brugge, dat vrijdag de nieuwe competitie opent tegen KV Mechelen.