Op 5 ronden van het einde sluiten er 16 achtervolgers aan, 23 leiders in totaal dus, met Arjen Livyns van Lotto Dstny die meteen doorgaat en een groepje meekrijgt. Daarachter is het buigen of barsten. Wat rest zijn 16 koplopers, met Alpecin-Deceuninck dat het best is vertegenwoordigd, met 5 man maar liefst: Van Tricht, Wyseure, Sweeck, Vandebosch en Meeussen. Verder nog een koppeltje van Tarteletto-Isorex: Joseph en Marchand en al de rest zijn enkelingen, met jongens als Molly, Hesters, Fretin en Livyns.

Het woord is aan Alpecin-Deceuninck, dat met Joran Wyseure een eerste pionnetje in de aanval stuurt, de ex-wereldkampioen bij de beloften in het veldrijden. Op dat moment heeft hij nog anderhalve ronde voor de boeg. Het duurt even, maar meter per meter, seconde per seconde neemt hij voorsprong op de twijfelende achtervolgers die slag om slinger demarreren, en dus niet dichterbij komen. Joran Wyseure weet zich natuurlijk ook perfect beschermd en rijdt zo naar z'n eerste overwinning op de weg. Arjen Livyns is even later tweede, de Australiër Walsh een knappe derde.