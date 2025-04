"Het is morgen nog net iets te vroeg voor Simon. Hij voelt zich nog geen 100 procent. We werken met hem dag per dag naar het weekend toe", stelde de Brugse trainer, verwijzend naar de Bekerfinale van zondag (4 mei) tegen RSC Anderlecht.

De 37-jarige Mignolet ontbrak op de vorige speeldag ook al in de tweede clash tegen Union Sint-Gillis (0-0) door pijn aan de borstkas. Drie dagen eerder was hij in de eerste confrontatie met de Brusselaars (0-1-verlies) stevig in botsing gekomen met Union-spits Promise David. Nordin Jackers nam vorig weekend zijn plaats tussen de palen in. Aanvoerder Hans Vanaken, die sukkelt met de enkel, is wel klaar voor de dienst, zo verzekerde Hayen.