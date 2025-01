In het basketbal blijven Oostende en Kortrijk de rangschikking aanvoeren na twee makkelijke overwinningen tegen Nederlandse tegenstanders. In Top Division Two hebben de West-Vlaamse ploegen het moeilijker. Oostkamp staat in de kelder, samen met Sijsele. Basket@Sea staat in de middenmoot. Die laatste twee stonden gisterenavond tegenover elkaar, in 't Veld in Sijsele.