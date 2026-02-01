6°C
Aanmelden
Sport
Harelbeke

Sha­ri Bos­suyt met Lot­te Kopec­ky Euro­pees kam­pi­oen in ploeg­koers baanwielrennen

Shari bossuyt feb 2026

Lotte Kopecky en Shari Bossuyt hebben donderdag op het EK baanwielrennen in Turkije met veel overmacht het goud veroverd in de ploegkoers. De wereldkampioenes van 2022 maakten zo een erg geslaagde comeback als ploegkoerskoppel na de omstreden schorsing van Bossuyt.

Het goud van Kopecky en Bossuyt is al de zevende Belgische medaille op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Konya. Eerder op dit EK nam Kopecky individueel al de titels in de afvallingskoers en de puntenkoers, en Bossuyt het brons in het omnium.

Belga

Meest gelezen

Joran Wyseure - Superprestige Ruddervoorde
Sport

Kalender Superprestige 2026-2027 door elkaar geschud: dit verandert er voor de West-Vlaamse veldritten
Tarteletto
Sport

Tarteletto-Isorex wil opnieuw scoren: "We willen de ploeg in de kijker rijden"
Middelkerke wevelgem
Sport

Nieuw parcours In Flanders Fields - From Middelkerke to Wevelgem voorgesteld

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden