Shari Bossuyt met Lotte Kopecky Europees kampioen in ploegkoers baanwielrennen
Lotte Kopecky en Shari Bossuyt hebben donderdag op het EK baanwielrennen in Turkije met veel overmacht het goud veroverd in de ploegkoers. De wereldkampioenes van 2022 maakten zo een erg geslaagde comeback als ploegkoerskoppel na de omstreden schorsing van Bossuyt.
Het goud van Kopecky en Bossuyt is al de zevende Belgische medaille op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Konya. Eerder op dit EK nam Kopecky individueel al de titels in de afvallingskoers en de puntenkoers, en Bossuyt het brons in het omnium.
Belga