"Het belangrijkste voor mij was vooral het gevoel in de tijdrit, en dat was wel in orde", zegt Segaert. "Het was nochtans een superzware tijdrit, ook al was hij niet superlang. Op de slotklim ben ik misschien nog wat tijd verloren, maar in het laatste stuk tegenwind daarvoor had ik nog het gevoel dat er redelijk wat opzat. Ik mag over het algemeen best tevreden zijn over mijn tijdrit."

Segaert verloor uiteindelijk 1:51 op winnaar Remco Evenepoel, maar finishte wel vlakbij enkele bekende namen. Tweevoudig Europees kampioen Stefan Küng, achtste, was slechts vier seconden sneller dan de West-Vlaming.