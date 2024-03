Ook Warre Vangheluwe is een 'régional d'etappe'. "Het is een koers die dichtbij mijn ouderlijke thuis passeert. Waarschijnlijk de dichtste koers die er passeert. Het is dus super speciaal", zegt Vangheluwe.

De Tieltenaar wil zich met de Wolfpack vandaag tonen, na de tegenvallende resultaten in de eerdere voorjaarsklassiekers. "We moeten nu vooral proberen het tij te keren omdat het nu allemaal belangrijke koersen zijn. Maar we moeten zeker niet bang zijn om er een harde koers van te maken."