"Anticiperen is het sleutelwoord", zegt Arjen Livyns. "Mee met Pogacar, Van der Poel of Van Aert wordt bijna onmogelijk. Pedersen kun je op het vlakke volgen, maar bergop is het een ander verhaal."

De ploeg zal proberen vroeg in de aanval te gaan. "Voor de tweede keer Oude Kwaremont is een optie, maar als je daarvoor al weg bent, vermijd je de hectiek", aldus Livyns. "Je moet hopen op een superdag. In deze koersen word je meteen afgestraft als je minder goed bent."