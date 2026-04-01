Dewaest startte zijn carrière in de jeugd van Rijsel en maakte in 2011 de overstap naar Roeselare. Via Charleroi (2013-2015) ging het vervolgens naar Racing Genk, met wie hij in 2019 landskampioen werd en de Supercup won. Het daaropvolgende seizoen was hij met de Limburgers actief in de Champions League en kreeg hij zelfs de aanvoerdersband, maar de verdediger kon zijn niveau niet aanhouden. Genk verhuurde Dewaest vervolgens aan het Franse Toulouse (2021) en OH Leuven (2021-2022), en liet hem in januari 2023 naar het Cypriotische AEL Limassol vertrekken.

Dewaest keerde in de zomer van 2024 bij Francs Borains terug op de Belgische velden, maar speelde uiteindelijk maar 26 wedstrijden voor Les Verts. Sinds medio december verzamelde de centrale verdediger zelfs geen enkele speelminuut meer voor de Henegouwse club, die op twee speeldagen van het einde van de competitie twaalfde staat in de Challenger Pro League. Na de thuiswedstrijd tegen Jong Genk sluit Francs Borains zijn seizoen op vrijdag 17 april af met een uitmatch bij Patro Eisden.