Tien West-Vlaamse burgemeesters kwamen gisterenavond samen in Beselare, niet voor politiek overleg, maar voor een wedstrijdje staande wip. Voor velen was het de eerste kennismaking met de sport, waarbij deelnemers met pijl en boog pluimpjes moeten proberen neer te halen.
Niet alle burgemeesters waren vertrouwd met de sport. Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem: “Het is mijn eerste keer. Ik heb wel al eens liggende wip gedaan, maar nu dus staande wip. Het reglement ken ik niet echt, maar ik laat het gewoon op me afkomen.” Na een korte uitleg mocht hij als eerste van start gaan en schoot meteen raak.
Daarna probeerden ook de andere burgemeesters hun geluk. Katrien Desomer, burgemeester van Ieper: “Het is niet zo simpel. Ik zat twee keer op het tennisplein, dus naast de kooi. Ook twee keer erin, maar jammer genoeg geen pluimpje afgeschoten.”
"Het is de bedoeling om de wisselbeker in leven te houden. Ik hoop dat er in de toekomst nog meer burgemeesters meedoen, zodat we de schuttersport beter op de kaart kunnen zetten.”
De wisselbeker ging dit jaar alvast mee naar Wevelgem met Jan Seynhaeve. Hij grapte nog over zijn eerste treffer.
Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem: “Boogschieten is een olympische sport, heb ik me laten vertellen. Misschien moet ik me kwalificeren voor Los Angeles 2028. Het zou nog net op tijd zijn.”