Niet alle burgemeesters waren vertrouwd met de sport. Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem: “Het is mijn eerste keer. Ik heb wel al eens liggende wip gedaan, maar nu dus staande wip. Het reglement ken ik niet echt, maar ik laat het gewoon op me afkomen.” Na een korte uitleg mocht hij als eerste van start gaan en schoot meteen raak.