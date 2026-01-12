Scheidsrechter Leopold Declerq (77) gehuldigd voor 60-jarige carrière: “Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven”
In Rumbeke werd vandaag een icoon van het Belgische voetbal in de bloemetjes gezet. Leopold Declercq staat al sinds 1966 elk weekend op het veld om wedstrijden in goede banen te leiden. Voor de wedstrijd Rumbeke-Kortrijk werd hij gehuldigd door Voetbal Vlaanderen voor zijn uitzonderlijke 60-jarige carrière.
Zijn carrière begon toevallig. Op een dag was er geen scheidsrechter aanwezig bij een wedstrijd waar hij ging kijken. “Ze vroegen of ik wilde fluiten, ik kende niets van de regels. Maar iedereen aanvaardde mij. Ik dacht: verdomme, dat is leuk. En ik doe het nog altijd even graag.”
In zes decennia beleefde hij talloze momenten, van kleine dorpsmatchen tot wedstrijden op hoog niveau. Eén herinnering staat in zijn geheugen gegrift: als grensrechter bij Kortrijk tegen Antwerp, toen de scheidsrechter niet kwam opdagen en toen de match door de dichte mist werd stilgelegd.
"Ik denk nog niet aan stoppen"
Ondertussen is Leopold 77 en fysiek wordt het zwaarder, maar aan stoppen denkt hij nog niet Ik ga eerlijk zijn: het is mijn leven en het gaat mijn leven blijven. Als ik geen voetbal heb, heb ik geen leven,” vertelt Declercq. Hij wil blijven fluiten zolang zijn gezondheid het toelaat. Niet voor het geld, maar voor de sfeer. “De derde helft, een pintje drinken, met de mensen praten… dat is waarom ik het doe.”