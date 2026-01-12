Zijn carrière begon toevallig. Op een dag was er geen scheidsrechter aanwezig bij een wedstrijd waar hij ging kijken. “Ze vroegen of ik wilde fluiten, ik kende niets van de regels. Maar iedereen aanvaardde mij. Ik dacht: verdomme, dat is leuk. En ik doe het nog altijd even graag.”

In zes decennia beleefde hij talloze momenten, van kleine dorpsmatchen tot wedstrijden op hoog niveau. Eén herinnering staat in zijn geheugen gegrift: als grensrechter bij Kortrijk tegen Antwerp, toen de scheidsrechter niet kwam opdagen en toen de match door de dichte mist werd stilgelegd.