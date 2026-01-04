Belga
Sandrine Tas heeft de eerste individuele EK-medaille in haar schaatsloopbaan binnen. Op de openingsdag van de het EK in Polen eindigde Tas als tweede op de drie kilometer. Ze pakte eerder op de dag ook al zilver in de teamsprint.
De 30-jarige rijdster uit Oostende schaatste verstandig en ging niet mee met de aanvallen van haar concurrentes. In de laatste ronde was ze sneller dan de uitgebluste Wiklund. De derde plaats was voor de Nederlandse Sanne in 't Hof.
Eerder op de avond was Tas op de teamsprint met Isabelle van Elst en Fran Vanhoutte ook al tweede geworden.
Geen favoriet
Tas was voor het EK een outsider. Ze werd niet tot de favorieten gerekend. De laatste maanden kent ze een groeiende vorm. De Olympische Winterspelen in Milaan zijn natuurlijk het grote doel. Wetende dat de baan in Milaan normaal beter is dan die in Polen is alvast veelbelovend.
