De 30-jarige rijdster uit Oostende schaatste verstandig en ging niet mee met de aanvallen van haar concurrentes. In de laatste ronde was ze sneller dan de uitgebluste Wiklund. De derde plaats was voor de Nederlandse Sanne in 't Hof.

Eerder op de avond was Tas op de teamsprint met Isabelle van Elst en Fran Vanhoutte ook al tweede geworden.

