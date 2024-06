Vormer streek in de zomer van 2014 in België neer, toen hij Feyenoord inruilde voor Club Brugge. In het Jan Breydelstadion belichaamde de Nederlander meer dan ooit de leuze 'No Sweat No Glory' en was hij een drijvende kracht achter de hoogconjunctuur van blauw-zwart in het Belgische voetbal. Naast de vijf landstitels (2016, 2018, 2020, 2021 en 2022) was hij ook goed voor een Beker van België (2015) en vier Belgische Supercups.



In 2017 kreeg hij de Gouden Schoen. Sinds 2023 voetbalde de Nederlander voor Zulte Waregem. Toch zakte Essevee naar 1B. Ondanks dat bleef Vormer om de ploeg naar de hoogste divisie te loodsen. Helaas. "Bedankt voor een fantastische carrière Ruud", klinkt het bij Zulte Waregem.