Boezinge staat met het mes op de keel tegenover leider Rumbeke, maar ze beginnen wel het best aan de kraker. Al na één minuut kan het counteren vanop links, maar Rumbeke-doelman Vanwalleghem is alert op een poging van Cornette. Even later levert diezelfde Cornette een voorzet af tot bij Goetgheluck. Maar hij heeft minder geluk wanneer zijn kopbal op de paal stuit.

En bij de eerste echte kans van Rumbeke is het meteen raak. Moenens duikt op aan de tweede paal en werkt een voorzet van Bochet binnen. 1-0, een lesje in efficiëntie.



Titel ligt voor het oprapen

Bij de start van de tweede helft is de thuisploeg al meteen dicht bij een verdubbeling van de score. Keeper Vanbrabandt vergeet de bal, maar de poging van Devacht gaat voorlangs. Daarna valt de partij wat stil en scoren lukt niet meer. Het blijft zo 1-0 voor Rumbeke. Boezinge wordt op 13 punten gezet en met nog 15 punten te verdienen, mag de champagne stilaan koud gezet worden.