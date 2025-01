Na twee jaar bij Royal Knokke wil Jannes Tant een nieuwe stap in z’n carrière zetten. De club begrijpt de keuze van Tant en laat hem na dit seizoen gaan. “Onder Jannes’ leiding hebben we mooie resultaten behaald en zijn we als club verder gegroeid. We willen hem dan ook bedanken voor z’n enorme inzet, professionaliteit en de positieve impact die hij heeft gehad op ons team”, zegt voorzitter Vincent Vanhonsebrouck.