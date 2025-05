Het tweede duel in deze best-of-five volgt dinsdag in Leuven. Volgende week vrijdag staat opnieuw een confrontatie in Roeselare gepland. Wie als eerste drie wedstrijden wint, kroont zich tot Belgisch kampioen.

Roeselare jaagt op een vijfde opeenvolgende landstitel en houdt bovendien zicht op een knappe treble. Eerder dit seizoen won het al de Beker van België en kroonde het zich tot winnaar van de allereerste BeNeConference.