Al na drie minuten dreigde Roeselare een eerste keer via Debouver. Ze bleven doordrukken en al voor rust kwamen ze 2-0 voor via Hallaert en Deschilder.

Na rust kwam Knokke meer in de partij, maar na een schot van Debouver stond de 3-0 op het bord. De bezoekers gaven zich niet zomaar gewonnen. Braem kon na een slechte inspeelpass profiteren. 3-1. Amper drie minuten later was de match toch beslist nadat Debouver de 4-1 eindscore scoorde.

Roeselare nestelt zich zo mooi in de linkerkolom en mag zich de beste West-Vlaamse amateurclub noemen.