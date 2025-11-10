11°C
Roeselare

Roe­se­la­re wint van Knok­ke en blijft bes­te West-Vlaam­se amateurploeg

SK Roeselare nam het dit weekend op tegen Knokke in een West-Vlaams duel. Een duel tussen de nummers zeven en tien, al heeft Knokke een match minder gespeeld. 

Al na drie minuten dreigde Roeselare een eerste keer via Debouver. Ze bleven doordrukken en al voor rust kwamen ze 2-0 voor via Hallaert en Deschilder. 

Na rust kwam Knokke meer in de partij, maar na een schot van Debouver stond de 3-0 op het bord. De bezoekers gaven zich niet zomaar gewonnen. Braem kon na een slechte inspeelpass profiteren. 3-1. Amper drie minuten later was de match toch beslist nadat Debouver de 4-1 eindscore scoorde. 

Roeselare nestelt zich zo mooi in de linkerkolom en mag zich de beste West-Vlaamse amateurclub noemen. 

Bekijk hier de reacties:

