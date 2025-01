Londot moest al na vier minuten in actie komen op een vrije trap van Verhooghe, en even later redde Depaepe aan de overzijde een kopbal van Decuyper. Halfweg de eerste helft bracht Beyens Roeselare op voorsprong. Torhout creëerde kansen via Tanghe en Bakelandt, maar Depaepe hield zijn doel schoon. Na de rust nam Torhout het initiatief en domineerde, wat leidde tot de gelijkmaker van Bakelandt na een fout van Depaepe: 1-1. Drie minuten voor tijd besliste invaller Guenoune de wedstrijd met een voorzet die Londot volledig miskeek: 2-1.