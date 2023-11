Roeselare ging in de eigen Tomabelhal tegen het Duitse Wiesbaden met 1-3 de boot in. De setstanden waren 22-25, 25-15, 23-25 en 16-25. De terugwedstrijd is volgende week woensdag, 15 november op Duitse bodem.

De winnaar van de confrontatie ontmoet in de achtste finales het Finse Hämeenlinna of de Turkse vrouwen van Galatasaray.