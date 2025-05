Sinds de samensmelting van Asterix Kieldrecht en AVO Melsele in 2017 greep de club slechts twee keer naast de titel. In 2020 werd er geen prijs uitgereikt door de coronacrisis, in 2022 veroverde Gent het kampioenschap. Voor de fusie pakte Kieldrecht al tien nationale titels.

Roeselare won vorige week donderdag nog de eerste finalewedstrijd met 3-0. In het tweede duel zondag was Asterix AVO met dezelfde cijfers te sterk. Donderdag viel de beslissing in de derde partij. Asterix AVO bevestigde zijn heerschappij in het vrouwenvolleybal.