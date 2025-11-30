Set één zorgde meteen voor spanning. Tot 26-26 hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht. Uiteindelijk was de set wel voor Roeselare. In de tweede set ging het makkelijker voor de thuisploeg: op cruise control tot 25-17 en 2-0. In de derde set kwam Leuven beter in het spel. Ze bouwden een voorsprong uit van vier punten en wonnen met 21-25.

In set vier drukte Roeselare het gaspedaal wat dieper in. Dermaux maakte het finaal af. 25-21 en 3-1. Een deugddoende zege na het verlies tegen Maaseik.

Woensdag moet Knack opnieuw aan de bak, dan maken ze de verplaatsing naar Galatasaray voor de eerste match in de Champions League.