Sport
Roeselare

Roe­se­la­re spoelt beker­ne­der­laag door met winst tegen Leuven

Afgelopen woensdag verloor Roeselare nog de heenmatch in de beker tegen Maaseik, maar gisteren kon de ploeg van Verhanneman tegen nummer twee in de stand Haasrode Leuven wel winnen. 

Set één zorgde meteen voor spanning. Tot 26-26 hielden de twee ploegen elkaar in evenwicht. Uiteindelijk was de set wel voor Roeselare. In de tweede set ging het makkelijker voor de thuisploeg: op cruise control tot 25-17 en 2-0. In de derde set kwam Leuven beter in het spel. Ze bouwden een voorsprong uit van vier punten en wonnen met 21-25. 

In set vier drukte Roeselare het gaspedaal wat dieper in. Dermaux maakte het finaal af. 25-21 en 3-1. Een deugddoende zege na het verlies tegen Maaseik. 

Woensdag moet Knack opnieuw aan de bak, dan maken ze de verplaatsing naar Galatasaray voor de eerste match in de Champions League. 

Wout Bernaert
Gianni Seeuws

