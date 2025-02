Knack Roeselare won eind december al de BeNe Cup, een voorproefje van deze nieuwe competitie. Maar dat betekent niet dat de BeNe Conference een makkelijke klus wordt. “We moeten nederig blijven en wedstrijd per wedstrijd proberen de drie punten te pakken”, benadrukt Coolman. “Vooral op verplaatsing bij de Nederlandse nummer één zullen we vol aan de bak moeten.”

Toch laat hij er geen twijfel over bestaan: de ambitie is om deze eerste editie te winnen. “We spelen hier al het hele jaar voor. Dat is het doel. Als we dat niet halen, zou dat een grote ontgoocheling zijn. Dit staat nog niet op ons palmares, het is de eerste keer. We willen deze trofee binnenhalen. Simpel.”