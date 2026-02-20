12°C
Roe­se­la­re opent BeNe Con­fe­ren­ce met overwinning

Volleybal Roeselare

De Belgische ploegen zijn de tweede editie van de BeNe Conference in de Lotto Volley League dit weekend begonnen met een 2 op 4. Roeselare en Maaseik boekten overwinningen tegen Nederlandse ploegen. Menen en Haasrode Leuven grepen naast de volle buit.

Zaterdag stonden er drie wedstrijden op het programma. Kampioen Roeselare pakte in Barneveld een makkelijke 0-3-zege bij volleyclub Simplex SSS. De setstanden waren 19-25, 13-25 en 21-25. Maaseik ging voor eigen volk met 3-1 voorbij Lycurgus Groningen. Enkel Haasrode Leuven bleef zonder punten achter. De Vlaams-Brabanders verloren met 3-1 van Draisma Dynamo in Apeldoorn.

Zondag kwam enkel Menen nog in actie. De West-Vlamingen gingen in eigen zaal na een spannend duel onderuit tegen Orion Stars (1-3), de leider uit de Nederlandse competitie, met setter Liam McCluskey in de rangen. Het werd 24-26, 31-29, 20-25 en 22-25 in het voordeel van de ploeg uit Doetinchem. 

De eerste twee Belgische ploegen in de BeNe Conference krijgen een 'bye' in de kwartfinales van de play-offs om de Belgische titel en plaatsen zich meteen voor de halve finales. De vier Belgische teams komen in de BeNe Conference niet tegen elkaar uit, enkel tegen Nederlandse opponenten (thuis en uit).

In de tussenstand leidt Orion Stars (19 ptn), voor Roeselare (18 ptn) en Maaseik (13 ptn). Menen (9 ptn) is vijfde, Haasrode Leuven (2 ptn) achtste en laatste. De teams namen de punten van de onderlinge duels in de reguliere competitie van de Lotto Volley League mee naar de BeNe Conference.

Belga
Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder

