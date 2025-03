Al na vijf minuten werd duidelijk dat Dikkelvenne niet van plan was om zich zomaar gewonnen te geven. Verheuge schoof goed in, maar Salouani was te verrast om af te werken. Roeselare probeerde het halfweg de eerste helft via Naessens, wiens afstandsschot door een deviatie plots gevaarlijk werd. Clyncke kreeg nog een kansje, maar Dikkelvenne speelde voetballend goed mee en sloot goed aan in de aanval. Op slag van rust kreeg De Backer zelfs de beste mogelijkheid van de eerste helft, maar de openingstreffer bleef uit.