Rode Duivels verrassend groepswinnaar na klinkende zege tegen Nieuw-Zeeland: ook in Kortrijk barst het feest los: “Dit doet heel veel deugd”
De Rode Duivels hebben zich op het WK voetbal alsnog als groepswinnaar geplaatst voor de zestiende finales. België won in Vancouver overtuigend met 1-5 van Nieuw-Zeeland. Ook in Kortrijk, waar supporters de wedstrijd op groot scherm volgden, was de ontlading groot.
Na twee gelijke spelen stonden de Rode Duivels met de rug tegen de muur in hun laatste groepswedstrijd. Tegen Nieuw-Zeeland moest er gewonnen worden, en liefst met duidelijke cijfers. Dat gebeurde ook.
Leandro Trossard opende de score in de eerste helft en maakte kort na de pauze ook de 0-2. Daarna liep België verder uit via Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Alexis Saelemaekers. Elijah Just redde de eer voor Nieuw-Zeeland, maar de Belgische zege kwam nooit echt meer in gevaar.
Groepswinst
Omdat Egypte en Iran in de andere groepswedstrijd 1-1 gelijkspeelden, eindigen de Rode Duivels bovenaan in groep G. België en Egypte tellen allebei vijf punten, maar de Duivels hebben een beter doelsaldo. Iran wordt derde met drie gelijke spelen, Nieuw-Zeeland eindigt laatste met één punt.
Door de groepswinst mag België voorlopig in Seattle blijven. Dat is een belangrijk voordeel, want een lastige verplaatsing naar Dallas wordt zo vermeden. Op 1 juli wacht Zuid-Korea, Senegal, Algerije of Oostenrijk als volgende tegenstander.
Opluchting in Kortrijk
In Kortrijk verzamelden supporters aan een groot scherm om de cruciale match van de Rode Duivels mee te beleven. Na de ruime overwinning was de opluchting groot.
“Ze moesten winnen en ze hebben goed gewonnen. Dit doet heel veel deugd”
Een andere fan was blij dat hij vroeg uit de veren was. “Blij dat ik hiervoor ben opgestaan. We hebben nog eens gewonnen op een WK, we hebben nog eens gescoord en we zijn groepswinnaar, dus perfect eigenlijk hé.”
“Vandaag hebben we bewezen wie België is”
De ruime score zorgde opnieuw voor geloof bij de supporters. Na een moeilijke start van het toernooi geeft deze zege de Belgische fans weer hoop.
“Vandaag hebben we bewezen wie België is. Het is een mooie dag en we gaan het hier samen vieren”, reageerde een supporter in Kortrijk.
Ook ongeloof overheerste na de 1-5. “Ongelooflijk, ik had het niet meer verwacht. Maar 5-1, fantastisch.”
Volgende ronde
Toch blijft er ook enige voorzichtigheid. Nieuw-Zeeland was op papier niet de sterkste tegenstander, maar de manier waarop België won, doet dromen.
“Als ze dit kunnen brengen tegen een grote ploeg, kan alles. Het blijft wel maar Nieuw-Zeeland, maar het geeft ons hoop. Al moeten we in onszelf geloven.”
De Rode Duivels trekken zo met een flinke portie vertrouwen naar de knock-outfase. En in Kortrijk werd dat gevierd alsof de Belgische WK-campagne pas echt begonnen is.