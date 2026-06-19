Na twee gelijke spelen stonden de Rode Duivels met de rug tegen de muur in hun laatste groepswedstrijd. Tegen Nieuw-Zeeland moest er gewonnen worden, en liefst met duidelijke cijfers. Dat gebeurde ook.

Leandro Trossard opende de score in de eerste helft en maakte kort na de pauze ook de 0-2. Daarna liep België verder uit via Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku en Alexis Saelemaekers. Elijah Just redde de eer voor Nieuw-Zeeland, maar de Belgische zege kwam nooit echt meer in gevaar.