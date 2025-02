De transfer van D’Haese van het Duitse Rot-Weiss Essen naar KVDO was niet eenvoudig. Gerechtelijk correspondent Claude Vindevogel moest zich zelfs via een spoedcursus bij de FIFA verdiepen in de reglementen om de overgang mogelijk te maken. Maar die moeite werd snel beloond, want D’Haese liet zich meteen gelden op het veld.

Na twintig minuten stuurde hij Siebe Vandergunst diep, die foutief gestuit werd in de zestien. Liam Bronchain zette de penalty feilloos om en bracht KVDO op een verdiende 1-0-voorsprong. Even later ging Vandergunst opnieuw neer in de zestien. Dit keer mocht D’Haese zelf achter de bal gaan staan, en hij bekroonde zijn terugkeer met de 2-0.