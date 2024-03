"De club heeft met onmiddellijke ingang het contract met hoofdtrainer Rik De Mil beëindigd", klinkt het in de korte mededeling. "Ondanks dat de club een langdurige samenwerking overwoog, vonden we het noodzakelijk om deze beslissing te nemen. De club betreurt tot deze maatregel te moeten overgaan, maar kan niet aanvaarden dat haar waarden en normen in twijfel zouden worden getrokken. We bedanken Rik voor de geleverde prestatie en het behoud en wensen hem alle succes toe in de toekomst."