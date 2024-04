Union was helemaal niet bij de les in het wedstrijdbegin en keek na amper zes minuten al tegen een dubbele achterstand aan. Op een hoge bal van Hugo Siquet kreeg Alan Minda het leer voorbij Anthony Moris, een minuut later zorgde topschutter Kévin Denkey op aangeven van Félix Maréchal al voor de 0-2. Voor de 23-jarige Togolese international al de 24e competitietreffer dit seizoen.

Opvallend: bij Union zat Christian Burgess na zijn rode kaart in de tribune. Nochtans was hij niet geschorst, aangezien de bondsprocureur in beroep zou gegaan zijn tegen zijn schorsing. Dat beroep werkt opschortend, waardoor Burgess komende week tegen Anderlecht wel geschorst is en op deze manier twee wedstrijden zal missen.

Union moest even bekomen, maar kon zich vlak voor rust weer wat moed inpompen. Na een strafschopovertreding op Loïc Lapoussin zette Gustaf Nilsson zich achter de bal en de Zweedse international trapte de aansluitingstreffer voorbij een alweer uitstekende Warleson tegen de netten: 1-2. De lentezon leek plots nog wat feller te schijnen voor Union in een uitverkocht Dudenpark, totdat de Brusselaars halverwege de tweede helft op een messcherpe counter van de Vereniging liepen, na balverlies van Sykes. Minda behield schuin voor doel het overzicht en Thibo Somers maakte het kalm af: 1-3. In de toegevoegde tijd zorgde de ingevallen Dennis Eckert Ayensa voor een nieuwe aansluitingstreffer voor Union: 2-3, maar verder kwamen ze niet meer.