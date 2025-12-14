Ook vandaag hield MVP het hoofd koel en reed hij naar een overtuigende overwinning. “Crosstechnisch moet ik er altijd inkomen, maar ik merk dat het beter en beter gaat. Het is niet de bedoeling om van begin tot einde vol te rijden. Op dit parcours kan je ook nog iets rechtzetten als er iets misgaat,” vertelde Van der Poel na afloop.

Voor Michael Vanthourenhout en Joran Wyseure verliep het weekend iets minder vlot. Zandcrossen is niet hun sterkste kant. “Het was een moeilijk weekend. Het gevoel was redelijk goed, maar de resultaten minder. De eerste vijf reden snel weg en toen ik probeerde aan te sluiten, blies ik mezelf op. Twee weken geleden win ik nog de wereldbeker in Italië, dat vergeet je niet zo snel. Hopelijk komen er nog crossen met wat meer modder,” zei Vanthourenhout.

Wyseure daarentegen kon opgelucht ademhalen. “Ik ben heel tevreden met vandaag en eigenlijk met het hele weekend. Het was eindelijk terug goed na een maand van moeilijke wedstrijden. Voorlopig kijk ik vooral uit naar Dendermonde en Gullegem. Hopelijk wat modder daar, want dat zijn crossen die mij goed moeten liggen,” vertelde hij.