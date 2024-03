De shakedown is een soort opwarmer voor de Rally van Ieper, waarin de wagens getest worden op een soortgelijk parcours. Dit keer rijden trouwens alle wagens de shakedown, en niet alleen de oudere 'Historics', zoals vroeger het geval was. Een dag later, donderdag 20 juni, is Nieuwkerke aan de beurt met ook een shakedown en de kwalificaties.

De Rally van Ieper zelf gaat op 21 en 22 juni 2024 door.