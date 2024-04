We spelen nog geen vijf minuten als de lange Stiers van kortbij niet springt en een eerste kans laat liggen. Veel combinaties zijn er niet, even voor het halfuur treft Samyn de paal. De Ratten krijgen nog kansen. Maar hoe zwak de thuisploeg soms ook acteert, blijkt even later. Ze mag nog van geluk spreken dat het bij de rust niet tegen een 0-2 aankijkt na een misser van De Smet.

Na de pauze voert Racing de forcing. De thuisploeg blijft pompen, want meer is het niet. Noppe komt erbij in de spits en even later scoort Samyn dan toch de verdiende gelijkmaker: 1-1, met nog een dik halfuur te gaan.

Harelbeke mist ideeën en inzicht. Inzet, dat tonen ze wel. Maar dat blijft onvoldoende. Het blijft 1-1.