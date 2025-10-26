13°C
Quen­tin Debois wil Atlan­ti­sche Oce­aan twee keer oversteken

Quentin Debois staat voor een loodzware opdracht. Hij gaat moederziel alleen met een bootje van amper zeven meter de Atlantische Oceaan oversteken. Niet een keer, maar twee keer en dat ook nog eens zo snel mogelijk. De 38-jarige Luikenaar zeilt bovendien nog maar zeven jaar nadat een boottochtje met een vriend in Knokke zijn leven veranderde.

Quentin Debois had niks met de zee, tot een vriend hem meenam op een zeiltochtje. Hij was onmiddellijk verkocht en trok zelfs naar Frankrijk om bij te scholen. 

Twee jaar geleden zeilde hij al eens de Transat 6.50, van de Canarische eilanden naar Guadeloupe. Nu maakt hij de oversteek moederziel alleen, wel met een team aan land.

De boot moet zo licht mogelijk zijn voor zijn recordpoging met 120 liter water, reservemateriaal en wat eten aan boord. Daarnaast moet hij ook tegen de eenzaamheid kunnen. Tijdens zijn vorige oversteek zag Quentin twee schepen in de verte passeren, tot zover zijn menselijk contact.

Als het weer gunstig is vertrekt Debois ergens in december in Cadiz naar San Salvador. Enkele maanden later vertrekt hij uit New York richting Engeland.

Jeroen Sap
Louis Maes
Zeilen

