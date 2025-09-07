Rumbeke nam meteen het initiatief en kreeg via Cremers en Sy al vroeg mogelijkheden. Even voor het halfuur brak centrale verdediger Aron Defevere de ban na een vrije trap van Notebaert: 1-0. Lang konden de rood-blauwen echter niet genieten, want zes minuten later strafte Debruyne een misser van doelman Vanwalleghem genadeloos af: 1-1. Toch ging de thuisploeg nog met een voorsprong de rust in, nadat Dejaegere een hoekschop knap binnenkopte.

Na de pauze probeerde Drongen het tempo op te drijven, maar Defevere en co hielden achteraan stand. Toen Notebaert in de zestien onderuit werd gehaald, besliste Devacht de partij vanaf de stip: 3-1. Nadien kwam de thuiszege niet meer in gevaar.

Rumbeke haalt zo opgelucht adem na een moeilijke start en toont dat het ook in derde amateur zijn mannetje kan staan.