Pro­mo­ven­dus Kort­rijk kan blij­ven reke­nen op sterk­hou­der Boris Lambert

Boris Lambert stijgt met KV Kortrijk mee naar de Jupiler Pro League. De Kerels bevestigen woensdag dat de aankoopoptie in zijn contract automatisch werd gelicht.

De 26-jarige Lambert kwam vorige zomer op uitleenbasis over van het Nederlandse Willem II. Met 29 competitiewedstrijden en vier goals was de controlerende middenvelder een steunpilaar in het team van coach Michiel Jonckheere. De oud-speler van KAS Eupen ondertekende bij Veekaa een contract tot juni 2029.

"Boris was dit seizoen een vaste waarde binnen onze ploeg. Hij was niet alleen bepalend met belangrijke doelpunten en assists, maar heeft ons op cruciale momenten echt door het sleutelgat getrokken. We zijn dan ook bijzonder blij dat hij zijn toekomst aan KV Kortrijk verbindt", reageert Sporting Director Nils Vanneste.

Kortrijk dwong de promotie af als vicekampioen in 1B achter het ongenaakbare SK Beveren.

Belga
KV Kortrijk Jupiler Pro League

